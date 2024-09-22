В Кремле заявили об одержимости Запада войной с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца. Видео с его словами опубликовано в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности ударов по России, Песков отметил, что «эта одержимость проявляется у всех по-разному. При этом представитель Кремля добавил, что на Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова президента России Владимира Путина и понимают, что они значат.

17 сентября Столтенберг заявил в интервью The Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой. Он напомнил, что Путин неоднократно объявлял «красные линии», однако не шел на эскалацию. Генсек альянса добавил, что поддерживает государства, которые выступили за предоставление Украине разрешения на применение дальнобойных ракет.

12 сентября российский лидер заявлял, что Киев не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по словам Путина, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее в Британии заявили о нежелании без США разрешать ВСУ бить вглубь территории России.