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Глава МИД Польши рассказал, от чего зависит успех Украины на фронте

МИД Польши: успех Украины зависит от смелости администрации Байдена

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Reuters

Успех Украины на поле боя будет зависеть от «смелости» администрации президента США Джо Байдена в поддержке Киева. Об этом в беседе с агентством Bloomberg заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«(Успех ВСУ зависит от того. – прим. ред.), проявит ли администрация Байдена больше смелости», — подчеркнул он.

По словам Сикорского, страны Запада стремятся к «стратегии победы» в украинском конфликте, которая состоит в необходимости передать Киеву больше оружия и больше финансов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без учета интересов России невозможно урегулировать кризис на Украине.

Она посетовала, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского.

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