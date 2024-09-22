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Путин поздравил президента Туркменистана с Днем рождения

Путин направил поздравление президенту Туркменистана в честь его Дня рождения

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения своего коллегу из Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года. По словам российского лидера, в России Бердымухамедова знают как последовательного сторонника развития отношений и стратегического партнерства между странами.

Путин уверен, что Россия и Туркменистан продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам на благо дружественных народов, а также в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Путин пожелал Бердымухамедову здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

Еще весной Владимир Путин созвонился с Сердаром Бердымухамедовым. Тогда Бердымухамедов от себя, руководства страны и народа Туркмении поздравил Путина с победой на выборах. Также президенты обсудили сотрудничество между странами, в том числе особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям.

Ранее в Туркмении заявили о постоянном укреплении сотрудничества с СНГ.

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