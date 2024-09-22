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Эксперт рассказал, чего лишилась Аргентина, отказавшись от БРИКС

Аналитик Монтес: Аргентине без БРИКС будет сложнее урегулировать свой госдолг

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Carl Recine/Reuters

Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, утратила дополнительные возможности по финансированию госдолга. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аналитик Марсело Монтес.

«Участие в БРИКС дало бы больше возможностей в части финансирования госдолга, не говоря уже об инвестициях и мировой торговле», — подчеркнул он.

По словам Монтеса, организация смогла бы помочь Аргентине укрепить финансовые и торговые возможности страны.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

2 сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Ранее сообщалось, что половина приглашенных глав государств уже подтвердила участие в саммите БРИКС в Казани.

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