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В российском МИД назвали условие для мирного урегулирования украинского конфликта

Захарова: без России и ее интересов урегулирование на Украине невозможно

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без учета интересов России невозможно урегулировать кризис на Украине. Текст ее комментария размещен на сайте российского дипведомства.

Однако она посетовала, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.

Захарова также заявила, что Россия не будет принимать участие в «саммите мира», который предложил «просроченный» президент Украины. По ее словам, такой процесс не имеет ничего общего с урегулированием и является «мошенничеством англосаксов и их украинских марионеток».

При этом Россия не отказывается от урегулирования кризиса в политико-дипломатическом русле, заверила Захарова, и готова обсуждать серьезные предложения, которые учитывают ситуацию «на земле», геополитические реалии и сформулированную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского.

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