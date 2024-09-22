Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без учета интересов России невозможно урегулировать кризис на Украине. Текст ее комментария размещен на сайте российского дипведомства.

Однако она посетовала, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.

Захарова также заявила, что Россия не будет принимать участие в «саммите мира», который предложил «просроченный» президент Украины. По ее словам, такой процесс не имеет ничего общего с урегулированием и является «мошенничеством англосаксов и их украинских марионеток».

При этом Россия не отказывается от урегулирования кризиса в политико-дипломатическом русле, заверила Захарова, и готова обсуждать серьезные предложения, которые учитывают ситуацию «на земле», геополитические реалии и сформулированную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского.