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Экс-советник Кучмы заявил, что Украина превратилась в «таран» против России

Экс-советник Кучмы: Запад превратил Украину в «таран» против России

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Водник/Wikimedia

Страны Запада превратили Украину в «таран» и «государство-убийцу» для нанесения поражения России. Об этом в своем блоге заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Теперь Украина должна выполнять для Европейского союза роль тарана, государства-убийцы», — подчеркнул он.

Соскин добавил, что со стороны стран ЕС будет делаться все, чтобы Украина продолжала выполнять отведенную ей роль.

Как отметил бывший советник Кучмы, продолжающейся поддержкой Киева Европарламент показывает мировому сообществу, что для Запада Украина является лишь инструментом для нанесения России стратегического поражения.

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Запад дал обещание выделить Киеву деньги на производство ракет и дронов.

Ранее министр обороны Украины рассказал, кому отчитывается перед планированием операций.

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