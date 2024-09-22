WSJ сообщила об ультиматуме Израиля Ливану

Израиль на фоне развития эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» использует свое разведывательное и военное преимущества, чтобы предъявить «неявный» ультиматум Ливану: либо отступление ливанских ВС от северной границы Израиля, либо начало войны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«В связи с эскалацией атак на рядовых членов, командиров и инфраструктуру «Хезболлы» Израиль использует свое военное и разведывательное преимущество, чтобы выдвинуть ливанской группировке неявный ультиматум: заключить сделку об отступлении от северной границы Израиля или начать войну», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в конце сентября Израиль «переключает свое внимание» на границу с Ливаном, поскольку поле боя в секторе Газа «становится статичным».

При этом США настаивают на дипломатическом решении конфликта «Хезболыы» и Израиля, которое заставило бы ливанское движение добровольно отвести свои силы от израильской границы и вернуться к линии, согласованной после войны 2006 года.

Израильские официальные лица заявили, что эти переговоры зашли в тупик, «и времени на поиск иного решения, кроме войны», подчеркивает газета.

До этого сообщалось, что израильские ВВС завершили новую волну массированных ударов по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.