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В Великобритании раскрыли одну из главных проблем ВСУ

Меркурис: у ВСУ почти закончились снаряды для систем ПВО Patriot и IRIS-T

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

ВСУ столкнулись с острой нехваткой снарядов для систем ПВО Patriot, а также IRIS-T, в связи с чем они не могут противостоять атакам ВС РФ с воздуха. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Нет никаких признаков того, что у ВСУ действует какая-либо организованная противовоздушная оборона. Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет», — подчеркнул он.

Как отметил британский эксперт, условия на фронте для украинской армии складываются таким образом, что дефицит упомянутых ракет вынуждает ВСУ их экономить, «чтобы подготовиться к непонятно чему».

В начале сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация США намерена использовать выделенные ей конгрессом средства на оказание военной поддержки Украине в полном объеме.

Ранее российская авиация поразила силы ВСУ в курском приграничье.

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