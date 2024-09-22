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Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан

Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан пока у них есть такая возможность

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Depositphotos

Госдеп США призвал находящихся в Ливане американцев как можно скорее покинуть страну в связи развитием конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом говорится в официальном заявлении.

«Из-за непредсказуемого характера продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем и недавних взрывов по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США призывает граждан США покинуть Ливан», — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что из-за обострения ситуации число рейсов на вылет из Ливана сильно сократилось. Есть вероятность, что вскоре граждане США вовсе не смогут вылететь из страны.

В ночь на 22 сентября израильские ВВС завершили новую волну массированных ударов по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в Ливане. По официальным данным, было повреждено порядка 290 целей.

Накануне израильская армия подтвердила возобновление авиаударов по позициям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана.

Ранее Израиль заявил о ликвидации 16 членов «Хезболлы».

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