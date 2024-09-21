Трамп заявил, что проводить дебаты с Харрис уже поздно

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что проводить новые дебаты с его конкурентом на предстоящих выборах Камалой Харрис уже слишком поздно. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема заключается в том, что время для новых дебатов уже прошло. Голосование уже стартовало. У нее был шанс провести их с Fox, который нас приглашал, и я готовился к этому», — заявил политик на встрече с сторонниками в Северной Каролине.

Трамп считает, что Харрис хочет организовать новые дебаты, поскольку существенно отстает от него в предвыборной гонке.

Тем временем вице-президент Камала Харрис согласилась на проведение второго раунда дебатов с Трампом в рамках их предвыборной кампании. Она приняла приглашение телеканала CNN, запланировав встречу на 23 октября. Глава ее избирательной кампании Джен Диллон сообщила, что у Трампа не должно возникнуть никаких проблем с участием в дебатах.

До этого соперники уже встречались на дебатах, организованных телеканалом ABC News, которые прошли в Филадельфии. Согласно опросам, в результате той дуэли Харрис одержала верх над Трампом.

Ранее советники Трампа занервничали из-за его нападок на Тейлор Свифт.