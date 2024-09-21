Во Франции утвердили новый состав правительства

Глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алекси Колер огласил утвержденный состав нового правительства страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение» стал министром иностранных дел. Себастьен Лекорню сохранил за собой пост министра Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов, а Рашида Дати – пост министра культуры.

Глава сенатской фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо займет пост главы МВД. Экс-госсекретарь при министерстве вооруженных сил Франции Женевьев Дарьессек стал министром здравоохранения.

Глава Верховного комитета по транспарентности общественной жизни Дидье Миго назначен министром юстиции.

Бывший председатель комитета по экономическим делам Национального собрания Антуан Арман займет пост министра экономики, финансов и промышленности.

До этого новый премьер Мишель Барнье направлял президенту страны Эммануэлю Макрону окончательное предложение по составу нового кабмина.

Сегодня в Париже свыше тысячи призывали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку и скандировали: «Долой правительство Барнье!»

На этой неделе Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрона. Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах.

Ранее Марин Ле Пен спрогнозировала новые парламентские выборы во Франции.