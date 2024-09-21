Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

CNN: Харрис готова ко вторым дебатам с Трампом 23 октября

Харрис предложила Трампу дебаты на CNN 23 октября

close
Adam Gray/Reuters

Действующий вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис согласилась провести еще один раунд предвыборных дебатов со своим противником от Республиканской партии Дональдом Трампом 23 октября, передает CNN.

В соцcести X Харрис написала, что «с радостью» поучаствует в дебатах и надеется, что Трамп к ней присоединится.

«Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом», — заявила глава ее штаба Джен О'Мэлли-Диллон.

Она добавила, что у кандидата от республиканцев не должно возникнуть проблем с согласием.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первая встреча Трамп и Харрис состоялась в ночь с 10 на 11 сентября по мск. Американские телезрители и политические обозреватели сошлись в оценках, что этот раунд остался за вице-президентом. По мнению обозревателя «Газеты.Ru» Виталия Рюмшина, Харрис выступила крепко, потому что хорошо изучила Трампа и смогла навязать ему свои правила игры, но как отдельная величина она по-прежнему выглядит слабо, и дебаты ей не помогли. CNN выяснил, что после встречи к ней стали лучше относиться всего 4% зрителей.

Ранее советники Трампа занервничали из-за его нападок на Тейлор Свифт.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами