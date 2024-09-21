CNN: Харрис готова ко вторым дебатам с Трампом 23 октября

Действующий вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис согласилась провести еще один раунд предвыборных дебатов со своим противником от Республиканской партии Дональдом Трампом 23 октября, передает CNN.

В соцcести X Харрис написала, что «с радостью» поучаствует в дебатах и надеется, что Трамп к ней присоединится.

«Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом», — заявила глава ее штаба Джен О'Мэлли-Диллон.

Она добавила, что у кандидата от республиканцев не должно возникнуть проблем с согласием.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первая встреча Трамп и Харрис состоялась в ночь с 10 на 11 сентября по мск. Американские телезрители и политические обозреватели сошлись в оценках, что этот раунд остался за вице-президентом. По мнению обозревателя «Газеты.Ru» Виталия Рюмшина, Харрис выступила крепко, потому что хорошо изучила Трампа и смогла навязать ему свои правила игры, но как отдельная величина она по-прежнему выглядит слабо, и дебаты ей не помогли. CNN выяснил, что после встречи к ней стали лучше относиться всего 4% зрителей.

Ранее советники Трампа занервничали из-за его нападок на Тейлор Свифт.