Захарова заявила о невозможности участия РФ в предложенном Зеленским «саммите мира»

Россия не будет принимать участие в «саммите мира», который предложил «просроченный» президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Высказывания «просроченного» Зеленского (его полномочия на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. — прим. ред.) — это попытка выдать желаемое за действительное. Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, такой процесс не имеет ничего общего с урегулированием и является «мошенничеством англосаксов и их украинских марионеток».

«Так называемый второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции», — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом Россия не отказывается от урегулирования кризиса в политико-дипломатическом русле, заверила Захарова, и готова обсуждать серьезные предложения, которые учитывают ситуацию «на земле», геополитические реалии и сформулированную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу.

Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно, заявила Захарова.

Но при этом киевские власти и западные страны не думают о мире и им нужна война, продолжила официальный представитель МИД РФ. В подтверждение своих слов она привела примеры вторжения украинской армии в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение бить дальнобойным оружием Североатлантического альянса вглубь РФ.

«Это — продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем», — резюмировала Захарова.

Накануне Зеленский заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира».

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского.