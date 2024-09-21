На Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского

Руководство Украины может признать поражение в конфликте с Россией. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что (президент Украины Владимир) Зеленский, (глава офиса главы государства Андрей) Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действий», — заявил он.

Аналитик также отметил, что у Киева нет другой альтернативы, кроме как договориться с Москвой, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня.

20 сентября Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в конфликте России и Украины необходимо поставить точку в текущем году. По его словам, все в Европе заинтересованы в мире.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в украинском конфликте.