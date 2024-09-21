В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам

В странах Европейского союза к беженцам с Украины относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Вполне типичное отношение польского пана к украинцам — как к быдлу, к человеческому мусору, которому не место в европейском доме, который должен сжигаться на фронте за европейские интересы», — сказал политик.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский так же относится к своим соотечественникам.

Как отметил Константинов, представители государств Запада уже не особо скрывают, что им не жалко ни Украины, ни ее народа. Глава крымского парламента считает, что они ведут себя в этой стране «даже не как в колонии, а как на временно оккупированной территории — предельно цинично и беспощадно». Вместе с тем он выразил мнение, что только победа России в специальной военной операции (СВО) может «прекратить этот геноцид».

В сентябре МИД Украины одобрил идею Польши не платить пособия украинским беженцам в Евросоюзе.

Ранее Зеленский призвал Запад не тратить деньги на украинских беженцев.