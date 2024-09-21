TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне обвинений США во вмешательстве в адрес российских СМИ. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в социальной сети перестали отображаться аккаунты Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia.

В TikTok пока не объясняли причины удаления аккаунтов.

В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг «Россия сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Власти США также предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.