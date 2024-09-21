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На Украине опровергли, что Зеленский заявлял о встречах Киева с представителями РФ

В ОП опровергли, что Зеленский заявлял о встречах Киева с РФ в онлайн-формате

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Офисе президента Украины опровергли, что украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев уже провел встречи с представителями Москвы в онлайн-формате. Сообщение приводит «Страна.ua».

Ранее об этом написало агентство «Интерфакс-Украина», представитель которого был на встрече Зеленского с журналистами.

Позднее пресс-секретарь главы государства уточнил, что речь шла о встречах не с представителями РФ, а с участниками первого «саммита мира».

Также Зеленский сообщил, что «активно готовится» к встречам с американским коллегой Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. По его словам, украинская делегация также намерена встретиться с представителями Демократической и Республиканской партий в конгрессе. Зеленский отметил, что Киев всегда будет благодарен Вашингтону за поддержку его независимости и оказанную в связи с конфликтом на Украине помощь.

Ранее Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте.

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