Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом, ждет ответа со стороны Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому [переговорам на уровне президентов]», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что хочет добиться, чтобы между двумя странами установились солидарность и единение. Он выразил надежду, что этого можно будет достичь на потенциальной встрече с Башаром Асадом.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция тогда выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года стартовал курс на нормализацию сирийско-турецких отношений.

12 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы. По словам главы ведомства, Анкара готова оказать всю возможную поддержку для принятия Дамаском нового документа.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.