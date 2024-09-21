Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности встретиться с лидером Сирии Асадом

close
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом, ждет ответа со стороны Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому [переговорам на уровне президентов]», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что хочет добиться, чтобы между двумя странами установились солидарность и единение. Он выразил надежду, что этого можно будет достичь на потенциальной встрече с Башаром Асадом.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция тогда выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года стартовал курс на нормализацию сирийско-турецких отношений.

12 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы. По словам главы ведомства, Анкара готова оказать всю возможную поддержку для принятия Дамаском нового документа.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами