Талибы могут приехать на саммит БРИКС в Казани

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России), которое находится у власти в Афганистане, хотят поучаствовать в саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменную заявку талибов на участие в мероприятии, направленную России.

Письмо адресовано помощнику президента РФ Юрию Ушакову от исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, который заявил о важности участия действующих афганских властей в саммите.

«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками», — сказано в документе.

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин также подтвердил агентству информацию о заявке.

«Правительство Афганистана подало письменную заявку на участие высшего руководства страны в саммите БРИКС», — сообщил он.

В сентябре Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.