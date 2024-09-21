Датский премьер высказалась за ужесточение миграции

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась за ужесточение миграции. Ее слова приводит Bloomberg.
«К сожалению, нам приходится быть довольно жесткими в вопросе миграции», — сказала Фредериксен.
По ее словам, «следовало бы изменить правила и законодательство в Европе давным-давно». Она отметила, что время изменить законы еще есть.
«Если слишком много людей из-за пределов Европы въедут в ЕС, проблемы с отсутствием интеграции будут просто слишком большими и слишком масштабными», — отметила она.
Фредериксен дала комментарии после того, как соседняя Германия ужесточила меры в отношении нелегальных мигрантов, расширив пограничный контроль на все девять своих сухопутных границ, включая Данию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции в Европе и усилив контроль над границами.
Ранее сотни просителей убежища в Финляндии исчезли из страны.