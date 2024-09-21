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Датский премьер высказалась за ужесточение миграции

Премьер Дании Фредериксен высказалась за ужесточение миграционных законов

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Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась за ужесточение миграции. Ее слова приводит Bloomberg.

«К сожалению, нам приходится быть довольно жесткими в вопросе миграции», — сказала Фредериксен.

По ее словам, «следовало бы изменить правила и законодательство в Европе давным-давно». Она отметила, что время изменить законы еще есть.

«Если слишком много людей из-за пределов Европы въедут в ЕС, проблемы с отсутствием интеграции будут просто слишком большими и слишком масштабными», — отметила она.

Фредериксен дала комментарии после того, как соседняя Германия ужесточила меры в отношении нелегальных мигрантов, расширив пограничный контроль на все девять своих сухопутных границ, включая Данию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции в Европе и усилив контроль над границами.

Ранее сотни просителей убежища в Финляндии исчезли из страны.

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