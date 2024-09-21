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Стали известны детали «плана победы» Зеленского

Bloomberg: план победы Зеленского включает членство в НАТО и поставки от США

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Heiko Becker/Reuters

В ходе визита в США Владимир Зеленский будет добиваться от президента Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для реализации так называемого «победного плана». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, Зеленский представит план с четким путем Киева в Европейский союз (ЕС), а также ряд договоренностей в сфере безопасности и экономики, сообщили собеседники агентства.

«Украинский лидер описал план как схему того, как заставить президента России Владимира Путина искать мира. Киев также обеспокоен тем, что прекращение огня без таких гарантий даст России свободу снова нанести удар после перевооружения», — говорится в тексте.

Накануне глава украинского государства Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в вооруженном конфликте Москвы и Киева необходимо поставить точку в текущем году. По его словам, все в Европе заинтересованы в мире.

Ранее Столтенберг рассказал, как достичь мира на Украине.

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