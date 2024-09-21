Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ из-за нехватки ресурсов. Его слова приводит YouTube-канал Dialogue Works.

«То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских», — указал Джонсон.

Он отметил, что ВС РФ продолжают продвигаться вперед в том числе и на Покровском направлении. Эксперт счел вопросом времени момент, когда Покровск перейдет под контроль России.

Джонсон также подчеркнул, что российские войска «все быстрее и быстрее» продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

18 сентября полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских сил в подконтрольных районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведет к военному разгрому ВСУ. По его мнению, военно-политическое руководство Украины остановилось на неправильной стратегической цели. Стариков отметил, что нельзя основной задачей делать возвращение к границам 1991 года.

Ранее на Украине предупредили об опасности «разрезания фронта» у Покровска.