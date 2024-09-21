В США опасаются полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой». Об этом сообщает Politico.

По мнению авторов статьи, в Вашингтоне посчитали массовые подрывы электронных устройств в Бейруте новым этапом военной кампании Израиля. При этом источники издания допустили продолжение подобных атак. Подчеркивается, что США ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации, поскольку не считают ее неизбежной.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» раздала пейджеры своим членам за несколько часов до взрывов.