Зеленский рассказал о плане усиления Украины, который везет в США

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что «активно готовится» к встречам с американским коллегой Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

По его словам, украинская делегация также намерена встретиться с представителями Демократической и Республиканской партий в конгрессе. Зеленский отметил, что Киев всегда будет благодарен Вашингтону за поддержку его независимости и оказанную в связи с конфликтом на Украине помощь.

«И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине... не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно усилиться — усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу», — заявил лидер.

Он добавил, что Киев «очень рассчитывает» на поддержку и считает ее справедливой, потому что, «когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает». Зеленский заключил, что именно так и должно быть.

Накануне агентство Bloomberg узнало, что политик во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» на Россией, который будет передан США. По его словам, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана. Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая — экономическая.

Ранее Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте.