Евросоюз фактически украл у России деньги на финансирование Украины. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявление Еврокомиссии о том, что ЕС собирается выделить Киеву кредит с погашением доходов от активов РФ.

«Эти деньги будут выделены за счет «российских активов», то есть воровства и нарушения всех международных принципов!» — написал Филлипо, предположив, что такой подход приведет к тому, что страны перестанут инвестировать в ЕС.

17 сентября первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз направил на закупку оружия для Украины €1,4 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. По его словам, первый транш был проведен через Европейский фонд мира.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воровство российских активов окончательно обнулит доверие международного сообщества к Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что ЕК рассчитывает на погашение кредита Украине через 40 лет.