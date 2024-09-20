МИД Польши отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), сказанных на встрече в Киеве. Его цитирует портал Onet.

Он объяснил это тем, что на конференции «имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов». Сикорский уточнил, что в ходе этой дискуссии обсуждались варианты реализации предложения президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма государству. Он говорил о дипломатических шагах, по словам министра.

На конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 Сикорский заявлял, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет. После этого в Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН.

Ранее в офисе Зеленского ответили МИД Польши на предложение по Крыму.