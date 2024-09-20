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В Иране пообещали скорый ответ Израилю за нападение на Исмаила Ханию

ТАСС: Иран анонсировал скорый ответ Израилю за нападение на Исмаила Ханию

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Aziz Taher/Reuters

Нападение на главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране не останется без ответа, и он будет скоро. Об этом сообщил глава канцелярии верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

«Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима будет дан в скором времени», — сказал он.

До этого Корпус стражей исламской революции пригрозил Израилю болезненным ответным ударом.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. Атаки Ирана израильская сторона ждет с конца июля. По версии различных СМИ, Тегеран отказался от немедленного ответа, в частности, на фоне последовательных уговоров со стороны США.

Ранее США признали, что не смогут вечно защищать Израиль от Ирана.

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