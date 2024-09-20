Эрдоган добивается встречи с Харрис в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) добивается встречи с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Камалой Харрис в Нью-Йорке с целью поддержать тенденцию на улучшение отношений между двумя государствами. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источника, Эрдоган ждет ответа от Харрис и готов встретиться с ее напарником по президентской гонке Тимом Уолцем. При этом ни министерство иностранных дел Турции, ни Белый Дом не давали комментариев по этому поводу.

12 сентября турецкий историк и аналитик Мехмет Перинчек заявил, что Соединенные Штаты взяли на вооружение стратегию использовать санкции в отношении РФ как инструмент давления против стран, которые имеют торговые связи с Россией. К примеру, против Китая, Индии, Турции, Азербайджана, а также некоторых стран ЕС. В этой связи, по оценке аналитика, Вашингтон «преследует цель нанести урон турецко-российским отношениям». США важно не дать турецкой экономике обеспечить себе дальнейший рост за счет связей с РФ, пояснил эксперт.

Ранее США отреагировали на решение Турции вступить в БРИКС.