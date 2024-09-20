Американский политолог Джон Миршаймер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия побеждает в конфликте на Украине и США это осознают.

«Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления», — сказал Миршаймер.

По словам политолога, американцы должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде. Миршаймер считает, что ситуация будет только ухудшаться, и в итоге Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. По его мнению, у Вашингтона нет выхода из сложившейся ситуации, в связи с чем он пытается найти какое-то «магическое решение».

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте с Россией необходимо поставить точку, «которая никогда не станет тремя точками». На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен политик отметил, что Украину нужно максимально усилить , чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира.

18 сентября Зеленский утверждал, что полностью подготовил «план победы» Украины, о котором он неоднократно говорил в последнее время в контексте прекращения вооруженного конфликта.

Ранее в КНДР предрекли победу России на Украине.