Нетаньяху сократит визит в США из-за мер безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократит предстоящую поездку в США на день из-за ситуации с безопасностью на севере Израиля. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Его визит продлится четыре дня вместо ожидаемых пяти, он вылетит из Израиля в среду.

27 сентября он выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

В начале сентября Нетаньяху послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе.

19 сентября истребители Военно-воздушных сил Израиля сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Ранее самолет Нетаньяху повредили при буксировке.