Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Додик приедет на саммит БРИКС в Казань

РИА Новости: глава Республики Сербской Додик посетит саммит БРИКС в Казани

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду 20-го (октября. — прим. ред.) в Казани, приглашен к участию. Меня это радует», — сказал он.

Додик выразил уверенность, что у него появится возможность встретиться с другими участниками саммита. По его мнению, это «мировое событие самого высокого ранга», с участием «сильнейших стран мира».

Глава Республики Сербской подчеркнул, что ситуация в мире в настоящее время не соответствует ценностям БРИКС, в числе которых уважение суверенных прав других стран, а также невмешательство во внутренние вопросы государств.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

До этого сообщалось, что более 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее Додик назвал Путина национальным достоянием России.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами