Додик приедет на саммит БРИКС в Казань

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду 20-го (октября. — прим. ред.) в Казани, приглашен к участию. Меня это радует», — сказал он.

Додик выразил уверенность, что у него появится возможность встретиться с другими участниками саммита. По его мнению, это «мировое событие самого высокого ранга», с участием «сильнейших стран мира».

Глава Республики Сербской подчеркнул, что ситуация в мире в настоящее время не соответствует ценностям БРИКС, в числе которых уважение суверенных прав других стран, а также невмешательство во внутренние вопросы государств.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

До этого сообщалось, что более 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее Додик назвал Путина национальным достоянием России.