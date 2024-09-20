В МИД рассказали о колоссальной программе Лаврова во время визита на ГА ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в колоссальном количестве встреч и мероприятий на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая пройдет в конце сентября. Его слова приводит ТАСС.

«У министра колоссальная программа встреч, очень много конференций, мероприятий, безотносительно к Украине», — рассказал Рябков.

Он отметил, что Генассамблея ООН начинается «весьма энергично».

«Я уверен, так она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом всем не сошелся», — добавил Рябков.

По его словам, Западу не удастся превратить неделю высокого уровня Генассамблеи в «украинский спектакль».

Также Рябков заявил, что встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН не ожидается. По его словам, «не о чем с Блинкеным говорить».

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) состоится с 24 по 30 сентября.

Ранее Лавров заявил, что США «перещеголяли» книги Оруэлла.