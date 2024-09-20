Песков назвал абсурдной идею Польши насчет Крыма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН для проведения референдума о статусе полуострова через 20 лет.

«Это абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для дискуссий или передачи кому-либо», — пояснил Песков.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН говорит о полном невежестве Запада.

Также депутат Госдумы Леонид Ивлев предложил передать часть Польши под мандат ООН в ответ на идею о Крыме. По его словам, Польша может отдать принадлежавшие ранее Германии территории под мандат ООН, затем на них можно провести референдум.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.