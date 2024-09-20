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В России объяснили, почему Киев выбрал именно сирийских террористов

Журналист Шарковский: сирийские террористы являются самыми ярыми противниками РФ

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Shutterstock

Украина выбрала сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) неслучайно. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный журналист Александр Шарковский.

«Эта исламистская группировка является, наверное, одним из самых яростных противников России в идлибской зоне», — сказал Шарковский.

По его данным, Украина направила в сирийскую провинцию Идлиб, контролируемую террористическими группировками, военных инструкторов, чтобы научить боевиков производить самодельные беспилотники для использования против российских военных, находящихся в Сирии по приглашению правительства.

10 сентября турецкая газета Aydinlik писала, что украинские власти провели переговоры с террористами в Сирии с целью их вовлечения в операции против России. В материале издания утверждается, что Украина убедила руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских боевиков», в обмен пообещав предоставить организации 75 дронов.

17 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что украинские власти договорились с членами террористической организации об открытии в Сирии нового фронта против российских военнослужащих, которые находятся на территории страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины вербуют боевиков в Идлибе для атак по объектам в Сирии.

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