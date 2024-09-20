В МИД РФ прокомментировали использование ЕС €1,4 млрд прибыли с активов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воровство российских активов окончательно обнулит доверие международного сообщества к Евросоюзу. Ее слова на полях Евразийского женского форума передает ТАСС.

«Без преувеличения можно сказать, что эти факты масштабного воровства российских активов окончательно обнулят авторитет и доверие международного мирового сообщества к Евросоюзу, а сам Европейский союз будет таким образом отброшен на периферию всех мировых процессов», --сказала Захарова,, комментируя информацию о том, что ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины.