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В МИД РФ прокомментировали использование ЕС €1,4 млрд прибыли с активов РФ

Захарова: воровство российских активов обнулит доверие РФ к Евросоюзу

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воровство российских активов окончательно обнулит доверие международного сообщества к Евросоюзу. Ее слова на полях Евразийского женского форума передает ТАСС.

«Без преувеличения можно сказать, что эти факты масштабного воровства российских активов окончательно обнулят авторитет и доверие международного мирового сообщества к Евросоюзу, а сам Европейский союз будет таким образом отброшен на периферию всех мировых процессов», --сказала Захарова,, комментируя информацию о том, что ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины.

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