В МИД России оценили значение выборов в США для переговоров по Украине

Внутриполитический календарь в Соединенных Штатах, в том числе выборы президента, не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение», — сказал он.

Рябков отметил, что Вашингтону стоит обратить внимание на свое поведение и «построить» своих сателлитов и «киевских клиентов».

До этого председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что США вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране.

Во время дебатов с Камалой Харрис бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп объявил, что собирается прекратить конфликт на Украине, если выиграет на выборах в ноябре. Он добавил, что в интересах США остановить противостояние и урегулировать ситуацию. В свою очередь Харрис сказала, что США «объединили 50 стран в поддержке Украины», и пообещала продолжить этот курс в случае своего избрания.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.