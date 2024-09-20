Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России оценили значение выборов в США для переговоров по Украине

Замглавы МИД Рябков: выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине

close
Kevin Lamarque/Reuters

Внутриполитический календарь в Соединенных Штатах, в том числе выборы президента, не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение», — сказал он.

Рябков отметил, что Вашингтону стоит обратить внимание на свое поведение и «построить» своих сателлитов и «киевских клиентов».

До этого председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что США вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране.

Во время дебатов с Камалой Харрис бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп объявил, что собирается прекратить конфликт на Украине, если выиграет на выборах в ноябре. Он добавил, что в интересах США остановить противостояние и урегулировать ситуацию. В свою очередь Харрис сказала, что США «объединили 50 стран в поддержке Украины», и пообещала продолжить этот курс в случае своего избрания.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами