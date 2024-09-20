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В Грузии назвали санкции США вмешательством в выборы

Грузинский депутат Миканадзе: санкции США стали вмешательством в выборы

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Depositphotos

Американские санкции против Тбилиси в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре являются вмешательством иностранной силы в электоральный процесс. Об этом заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе в рамках брифинга, передает ТАСС.

«В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс», — подчеркнул он.

Как отметил Миканадзе, санкции являются попыткой повлиять на волю грузинских избирателей.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал введение санкций США в отношении должностных лиц МВД Грузии нападением на страну.

Папуашвили подчеркнул, что в любом государстве полицейский является представителем государства, в связи с чем любое нападение на полицейского является агрессией в адрес страны.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.

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