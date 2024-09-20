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В США назвали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом

Полковник Макгрегор: атака на Курскую область стала провалом для Украины

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стала катастрофическим провалом.

Он считает, что Украина почти прекратила свое существование как страна. По словам полковника, украинские войска потеряли в российском регионе большое количество солдат, танков и других вооружений.

Генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1» рассказывал, что ВСУ находятся в тяжелом положении на Суджанском направлении в Курской области. По его словам, весь день российские войска наносили удар по позициям врага. Противник действительно находится в тяжелом положении, отметил Алаудинов.

Накануне стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Ранее российский вертолет ударил по ВСУ в Курской области.

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