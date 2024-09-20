Правозащитники потребовали от Байдена доказательств обвинений в адрес RT

Представители американской правозащитной организации Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовали от президента США Джо Байдена предоставить доказательства обвинений против телеканала RT. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Правозащитники призвали Байдена рассекретить записи об RT, «чтобы общественность могла проверить заявления администрации» американского президента.

«Рассекречивание могло бы помочь укрепить поддержку данного шага, который вызывает серьезные опасения относительно первой поправки (конституции США, гарантирующей свободу слова. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Байдена не желает публиковать данные о телеканале, тем самым провоцируя увеличение уровня скептицизма среди защитников свободы прессы.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ограничение доступа для ряда российских СМИ к платформам американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) снижает вероятность нормализации отношений Москвы с этой корпорацией.

Ранее США расширили санкции против России.