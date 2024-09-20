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В Госдуме рассказали о планах Европы насчет Крыма

Депутат Белик: Европа намерена присвоить стратегический регион себе

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа не хочет возвращать Крым Украине, но намерена присвоить стратегический регион в Черном море себе. Об этом сообщает ТАСС.

«Окажись Крымский полуостров под мандатом ООН, Запад мгновенно использует полуостров в своих целях, одна из которых — господство в Черном море. Севастополь и Крым имеют стратегическое значение», — поделился депутат.

Он уточнил, что надежда Украины вернуть полуостров является напрасной, а любые западные инициативы в этом направлении заранее являются провальными.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признано судом незаконным.

Глава крымского парламента подчеркнул, что эти документы имели для крымчан «катастрофические последствия». Он обратил внимание, что если бы полуостров не был передан УССР, то после распада Советского Союза его жители не столкнулись бы с принудительной украинизацией.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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