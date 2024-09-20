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Илон Маск привлек внимание американской госбезопасности

Секретная служба США проверит Илона Маска после высказывания в соцсетях

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Global Look Press

Секретная служба Соединенных Штатов проверит миллиардера Илона Маска после высказывания про Камалу Харрис в соцсетях. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Почему они покушаются на Дональда Трампа?» — написал пользователь социальной сети X под аккаунтом DogeDesigner.

В ответ на эту запись Илон Маск поинтересовался, почему никто не пытается организовать покушение на президента США Джо Байдена или вице-президента и кандидата в президенты Камалу Харрис.

Bloomberg утверждает, что Секретная служба намерена проверить, выяснить, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц, ведь слова Маска в какой-то мере можно связать с угрозами Харрис. В США угрозы расправы президенту или вице-президенту являются уголовно наказуемым преступлением.

До этого на Украине увидели след Зеленского в покушении на Трампа.

Ранее в США обеспокоились возможным снижением поддержки Украины из-за покушения на Трампа.

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