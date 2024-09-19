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В Пентагоне высказались по поводу дальнобойных ударов по РФ

США не верят, что разрешение на удары ВСУ вглубь РФ сильно повлияют на конфликт

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Andrew Harnik/AP

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами вглубь РФ станет решающим фактором в конфликте. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев…» — сказала она.

Также она не считается, что это позволит вернуть Украине утраченные во время конфликта территории.

В четверг, 19 сентября, Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв Европарламента к странам Евросоюза разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием ведет в новой мировой войне.

Ранее Захарова объяснила слабоумием и отвагой заявления Столтенберга об ударах вглубь России.

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