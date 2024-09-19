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Белый дом раскрыл подробности предстоящей встречи Зеленского с Байденом

Белый дом: Зеленский встретится с Байденом 26 сентября, отдельно с Харрис

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет Владимира Зеленского в Вашингтоне 26 сентября, у кандидата на пост главы государства Камалы Харрис запланирована отдельная встреча с украинским лидером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудят конфликт Москвы и Киева, а также «стратегическое планирование Украины и поддержку США». Пресс-служба сообщает, что Байден и Харрис намерены подчеркнуть «несокрушимое обязательство» поддерживать Украину.

Накануне Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Киева и о том, что теперь важна решимость в его реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

Ранее в Госдуме оценили вероятность принятия США «мирного плана» Зеленского.

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