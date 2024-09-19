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В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента об ударах вглубь России

Слуцкий связал резолюцию ЕП об ударах вглубь РФ с разжиганием третьей мировой

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Пресс-служба филиала ПАО«ИЛ-Авиастар»

Принятие Европарламентом (ЕП) резолюции об ударах вглубь России является оголтелым и опасным популизмом, переходящим в шизофрению. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он.

«Старый Свет пока спасает» тот факт, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер, то есть европейские страны не обязаны их исполнять.

19 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв Европарламента к странам Евросоюза разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием ведет в новой мировой войне. Депутат добавил, что из России до Страсбурга подлетное время ракеты «Сармат» 3 минуты 20 секунд.

В четверг Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались.

Ранее в Британии выступили против ударов ВСУ вглубь России.

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