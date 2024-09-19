Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова пошутила над заявлениями Армении о подготовке захвата власти в республике

Захарова о перевороте в Армении: я надеюсь, что не поэтому закрылся Comedy Club

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на заявления властей Армении о том, что в Российской Федерации якобы готовили группу для вооруженного захвата власти в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — сказала дипломат а ответ на вопрос журналиста, который тот задал ей на полях Евразийского женского форума.

18 сентября Следственный комитет Армении сообщил, что в стране была обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовывала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване.

Как заявили в ведомстве, пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд других неустановленных лиц ведут подготовку к захвату власти. Там утверждают, что эти лица завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России.

По версии Следственного комитета, местных граждан завербовали за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В СК заявили, что завербованные выехали в Ростов-на-Дону, где сообщники России якобы доставили их в другое место, после чего провели с ними боевую подготовку.

Ранее Пашинян высказался о будущем отношений Армении и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами