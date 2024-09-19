Захарова пошутила над заявлениями Армении о подготовке захвата власти в республике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на заявления властей Армении о том, что в Российской Федерации якобы готовили группу для вооруженного захвата власти в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — сказала дипломат а ответ на вопрос журналиста, который тот задал ей на полях Евразийского женского форума.

18 сентября Следственный комитет Армении сообщил, что в стране была обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовывала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване.

Как заявили в ведомстве, пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд других неустановленных лиц ведут подготовку к захвату власти. Там утверждают, что эти лица завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России.

По версии Следственного комитета, местных граждан завербовали за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В СК заявили, что завербованные выехали в Ростов-на-Дону, где сообщники России якобы доставили их в другое место, после чего провели с ними боевую подготовку.

Ранее Пашинян высказался о будущем отношений Армении и России.