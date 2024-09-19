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ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем

ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем в 2027 году

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Efrem Lukatsky/AP

Военно-морские силы (ВМС) США обнародовали план подготовки к ведению вероятных военных действий против КНР к 2027 году. Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что данный план преследует две стратегические цели: «готовность к войне с Китайской Народной Республикой к 2027 году и обеспечение превосходства ВМС США в долгосрочной перспективе».

Также в тексте говорится о том, что план направлен на ответ на возможный план КНР провести вторжение на Тайвань к 2027 году.

В плане также упоминается и Россия, флот которой, «несмотря на потери в Черном море», сохраняет боевую мощь в других частях мирового океана.

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявлял, что администрация Тайваня проводит военную подготовку, целью которой является «полная независимость» острова от Китая. По его словам, остров использует все ресурсы для наращивания военной мощи, тренирует войска и готовится к независимости. При этом 19 августа Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новейших корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B.

Ранее суд Тайваня вынес приговор офицерам разведки за шпионаж в пользу Китая.

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