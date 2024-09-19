Медведев объяснил идею о создании открытой базы врагов России

Граждане России должны знать противников страны, а также о том, чем они занимаются. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, разъясняя свою идею о создании открытой базы данных врагов страны, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет не о каком-то государственном реестре, а об общественной деятельности, чтобы помнить призывавших уничтожить Россию и ее граждан.

«Мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди. Просто даже для будущего, вовсе необязательно чтобы их покарать, но чтобы мы знали, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями, что с ними в лучшем случае нельзя иметь дела», — сказал зампред Совбеза.

Он считает, что некоторые из врагов РФ должны быть преданы суду или их должна постигнуть «неминуемая расплата, возмездие».

17 сентября Медведев заявил, что необходимо создать открытую базу персональных данных противников России для реализации «прикладных целей».

Он отметил среди противников России экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, главу европейскую дипломатии Жозепа Борреля и «прочую русофобствующую нечисть», и призвал готовиться к возмездию за призывы западных политиков к ударам вглубь РФ.

Под «оружием противника» Медведев мог иметь в виду украинский сайт «Миротворец», функционирующий с 2014 года. Он представляет из себя базу личных данных людей, которых на портале называют «сепаратистами», «агентами Кремля» и «врагами Украины». Среди попавших в «черный список» есть, например, российский певец Олег Газманов.

Нередко в базу «Миротворца» попадают и сами украинцы. Так, в июле текущего года на сайте появились данные украинских блогеров, которые призывали остановить конфликт с Россией.

Ранее Медведев рассказал, где «окопались» «враги» России.