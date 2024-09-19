Полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимиру Зеленскому угрожает опасность из-за краха ВСУ на линии соприкосновения. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, прямо сейчас Украина терпит поражение, и ситуация столь плоха, что Владимир Зеленский находится в серьезной опасности.

С его точки зрения, украинский лидер либо уйдет в отставку в ближайшее время, либо ему придется бежать из страны. В противном случае Зеленскому угрожает опасность от собственных граждан, считает военный.

«Тогда они проведут выборы, отменят военное положение и начнут переговоры», — сказал Уилкерсон.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский своими действиями довел Украину практически до уничтожения. По его словам, на территории Украины процветает коррупция, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести большие потери. При этом Зеленский продолжает настаивать на необходимой победе на фронте.

Ранее Захарова окрестила Зеленского «особью», уничтожившей Украину.