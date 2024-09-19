Грузия увидела в действиях США нападение на страну

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал введение санкций США в отношении должностных лиц МВД Грузии нападением на страну. Его слова приводит «Sputink. Грузия».

Папуашвили подчеркнул, что в любом государстве полицейский является представителем государства, в связи с чем любое нападение на полицейского является агрессией в адрес страны.

Он отметил, что отмена санкций против силовиков и властей Грузии является одним из условий перезагрузки отношений с Соединенными Штатами.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.

В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что Тбилиси собирается пересмотреть свои отношения с Вашингтоном, если Соединенные Штаты введут очередные санкции.

Ранее в Грузии предупредили, что не дадут себя использовать как Украину.