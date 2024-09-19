В Госдуме оценили слова Лукашенко о готовности сотрудничать с Украиной

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Александра Лукашенко о готовности сотрудничать с Украиной так же, как и с ДНР, говорят об открытости Белоруссии к сотрудничеству со всеми на основе взаимопонимания. Его слова приводит NEWS.ru.

Чепа призвал не воспринимать слова Лукашенко как желание «поиграть в многовекторность».

Он предположил, что президент Белоруссии хотел показать, что сотрудничество с ДНР выстраивается на условиях дружбы и равенства, и Минск готов к тому же со всеми странами на подобных условиях.

19 сентября Александр Лукашенко на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Украиной.

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой», — сообщил Лукашенко.

Ранее Лукашенко дал совет желающим «перевернуть страну».